Bjerkebo med drömträff i Sirius seger

BP och Sirius möttes under söndagen.

Då fick Isak Bjerkebo en superträff och slog till med drömmål.

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Serieledarna Sirius och BP möttes på Grimsta IP under söndagen.

Sirius tryckte på från start och ledningsmålet kom efter 19 minuter – och det var ett mål av absolut toppklass.

Isak Bjerkebo tog emot bollen strax utanför straffområdet och skickade iväg ett kraftfullt avslut på halvvolley. Bollen seglade rakt upp i det bortre krysset och lämnade målvakten chanslös.

– Drömträff. Det var hans tionde mål för säsongen, men det är nog hans vackraste, sa TV4:s kommentator Peter Backe i sändningen.

Sirius fortsatte att styra spelet och skapade flera farliga lägen. Precis före halvtidsvilan kom också utdelningen när Robbie Ure höll sig framme på ett inspel och satte 2–0.

Brommapojkarna fick dock en snabb väg tillbaka in i matchen efter paus. Andreas Troelsen nickade in en hörna och reducerade till 2–1.

Segern innebär att Uppsalalaget stärker greppet om förstaplatsen i tabellen. Sirius har nu 32 poäng efter tolv omgångar, nio fler än tvåan Hammarby, som dessutom har en match mer spelad.