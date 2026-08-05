ESPN-journalisten: Därför vill Infantino ha Marockos stöd

Fifa-presidenten ska enligt uppgifter ha erbjudit Marocko VM-finalen i utbyte mot eget stöd – som en följd av Jordaniens kritik.

”Förhoppningen är att Marocko ska agera maktmäklare”, skriver ESPN:s Ed Dove på X.

Infantino och representanter från Marockos fotbollsförbund. Foto: Bildbyrån

Gianni Infantino ska enligt uppgifter ha lovat bort VM-finalen 2030 till Marocko. Detta som en direkt följd på den kritikstorm som haglat gentemot Fifa-presidenten, sedan förslaget om att sälja ut andelar av VM till privata investerare blev känd. Schweizaren ska nämligen ha velat ha stöd från det marockanska förbundet i utbyte mot att nationen ska få arrangera VM-finalen.



Nu kommer detaljer kring varför Infantino siktat in sig på just Marocko. Afrika-kännaren och ESPN-journalisten Ed Dove tror nämligen att Fifa-presidenten hoppas att Marocko kan agera maktmäklare i Afrika och Mellanöstern, och på så sätt få med sig fler medlemsländer som står bakom honom. Det skriver han i ett inlägg på X.



Infantino ska nämligen se just området runt mellanöstern-området som prioriterat att öka sitt stöd med tanke på det jordanska förbundets uttalande tidigare idag, då förbundsordföranden Ali Al Hussein anklagade Fifa för ”utpressning”.



Enligt Ed Dove ska Marocko ha stöttat Inantino sedan tidigare, och att ”mutan” om att få arrangera VM-finalen 2030 därmed skulle kunna motivera förbundet att få med sig andra på Infantino-tåget.



VM 2030 samarrangeras mellan Spanien, Portugal och Marocko.