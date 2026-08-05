Officiellt: Everton värvar från Arsenal

Christian Nørgaard köps loss av Everton. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Prislappen är 90 miljoner kronor, enligt The Athletics uppgifter.

Christian Nørgaard, Foto: Bildbyrån

Den danske 32-åringen meddelade nyligen att han slutar i landslaget. Nu byter Christan Nørgaard klubb i Premier League. Mittfältaren köps nämligen loss av från Arsenal, meddelar klubben på sin hemsida.



Under sin enda säsong Arsenal var han med och vann ligan tillsammans med svenske Viktor Gyökeres. Den nya klubbadressen är Everton, och kontraktet är skrivet fram till juni 2028.



Enligt The Athletic betalar Everton runt sju miljoner pund för övergången, vilket motsvarar cirka 90 miljoner svenska kronor.