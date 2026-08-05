Robbie Ure kan lämna i sommar – jagas av Sevilla

Robbie Ure kan vara på väg bort.

Enligt TalkSport-journalisten Ben Jacobs förhandlar Sirius med den spanska toppklubben.

Robbie Ure jublar efter matchen mellan Elfsborg och Sirius. Foto: Bildbyrån

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Sirius succénanfallare har gjort tolv mål i Allsvenskan 2026. Tidigare har Robbie Ure kopplats ihop med klubbar som Lyon, Strasbourg, Hoffenheim och Genoa – men nu verkar det som att ytterligare en europeisk jätte är med i leken.



Talk Sport-journalisten Ben Jacobs skriver nämligen att Sirius är i förhandlingar med Sevilla om den 22-årige skytteligaledaren. La Liga-klubben ska ha ställt en formell förfrågan om att värva anfallaren.



Sirius leder Allsvenskan efter att halva säsongen är spelad, med 14 (!) poäng ner till tvåan Hammarby. Tidigare har det florerat uppgifter om att Sirius kräver 110 miljoner kronor för att släppa Robbie Ure.