Klart: Malmös finalmotstånd spikat

Malmö FF ska spela final i miniturneringen som utgör kvalspelet till Champions League.

Det blir Eintracht Frankfurt som står på andra sidan.

Foto: Bildbyrån

Malmö inledde idag kvalspelet till Uefa Women’s Champions League i höst. För att ta sig ända till ligafasen krävs först att Skånelaget tar sig till playoff, och vägen dit är genom en miniturnering bestående av semifinal och final.



MFF vann dagens semifinal mot norska Vålerenga med 1–0, och avancerade alltså till final i kvalturneringen.



Nu står det klart att Eintracht Frankfurt väntar i finalen, som spelas på lördag. Tyskarna vann sin semifinal mot Omonia Nicosia från Cypern med 8–0.



För att ta sig till ligafasen i Champions League krävs inte bara en finalseger, det ger bara en plats i playoff-spelet.