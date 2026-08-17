BK Häcken besegrade HBK – ville se utvisning: ”Solklart”

BK Häcken är ny tabelltrea efter att ha besegrat jumbon Halmstads BK.

HBK menar att hemmalagets Harun Ibrahim borde blivit utvisad.

– Det ska vara rött kort. Det är solklart, sa Rami Kaib till TV4 i halvtid.

Foto: Bildbyrån

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BK Häcken startade Etrit Berisha i mål för första gången den här säsongen. 37-åringen har varit skadad stora delar av året och han har inte stått mellan stolparna sedan cupmatchen mot Västerås SK i mars.

Även den tidigare skadedrabbade Leo Väisänen fick chansen från start för första gången i år efter att ha hoppat in mot Hammarby i förra omgången.

Som svar på tal drabbades Hisingelaget av ett en ny skadesmäll i den första halvleken mot Halmstads BK. Nyförvärvet Harun Ibrahim behövde kliva av efter dryga halvtimmen och ersättas av Brice Wembangomo.

Innan skadan var Ibrahim inblandad i en situation där han tacklade HBK-yttern Rami Kaib som höll på att få ett friläge.

– Det ska vara rött kort. Det är solklart, sa Kaib till TV4 i paus.

Häcken-tränaren Jens Gustavsson delar inte den bilden.

– Nej det var lugnt, säger han i halvtidsintervjun med ett leende.

I den 36:e minuten, bara några minuter efter att Ibrahim blev utbytt, tog Häcken ledningen när Julius Lindberg elegant placerade in bollen från distans.

Mot slutet av den andra halvleken började gästande HBK trycka på för en kvittering men hallänningarna lände Hisingen både mållösa och poänglösa. Laget ligger allt jämnt sist i tabellen med elva poäng upp till säker mark.

För BK Häcken ser det desto ljusare ut. I och med segern tar laget klivet över tredjeplatsen i tabellen tack vare en bättre målskillnad än AIK.