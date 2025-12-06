BK Häcken går mot ekonomiskt kanonår: ”Vad prognosen säger”

BK Häcken har sålt dyrt under 2025 och tagit sig ut i Europa.

Klubben går därför mot ett av sina bästa år ekonomiskt någonsin.

– Det är vad prognosen säger nu, men sedan finns det saker som kan hända åt båda håll, framförallt uppåt, säger klubbchef Marcus Jodin till GP.

Foto: Bildbyrån

Zeidane Inoussa, Jeremy Agbonifo och Abdoulaye Faye har alla tre sålts för stora pengar av BK Häcken det här året.

Hisingeklubben har samtidigt tagit sig till ligaspel i Europa Conference League och nu närmar året närmar sig sitt slut så ser BK Häcken ut att gå mot ett av sina bästa ekonomiska resultat någonsin.

GP rapporterar att planerade plusresultatet var 14 miljoner, men resultatet ser istället ut att hamna på mellan 70-80 miljoner plus.

– Det är vad prognosen säger nu, men sedan finns det saker som kan hända åt båda håll, framförallt uppåt. Vi har två matcher kvar i Conference League som kan påverka ekonomin dels i vinstpremier och om vi vinner båda matcherna har vi god möjlighet att gå vidare. Då skulle resultatet öka lite till, säger Marcus Jodin till tidningen och fortsätter:

– Det kan som sagt hända saker, men det är inte så många veckor kvar på året.

Rent sportsligt har BK Häckens herrlag haft en kämpig säsong i allsvenskan, samtidigt vann man Svenska cupen. Damerna blev i sin tur svenska mästare samtidigt som även de är kvar i Europa, detta i form av Europa Cup där kvartsfinal väntar till våren.