Blåvitt stänger dörren (?) för Sebastian Eriksson: ”Högt tryck”

Sebastian Eriksson kan tänka sig en roll inom IFK Göteborgs akademi. Men akademichefen Jonas Olsson sträcker inte ut en hand till ex-spelaren.

– Vi har väldigt högt tryck på tränare, säger han till Fotbollskanalen.

Sebastian Eriksson, Jonas Olsson. Foto: Bildbyrån

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Sebastian Eriksson är en av de spelarna som förknippats allra mest med IFK Göteborg under 2000-talet. Totalt gjorde mittfältaren 368 matcher i klubben under flera sejourer. Han avslutade karriären efter säsongen 2023, och har idag fått en roll som assisterande tränare för IK Zenith i Division 3.



När Eriksson gästade Fotbollskanalens podcast ”Bollklubben” för några veckor sedan medgav han att han gärna kan tänka sig en roll inom Blåvitts akademi. Men IFK Göteborgs akademichefen Jonas Olsson välkomnar inte klubbikonen med öppna armar när han får höra om intresset.



– Det är alltid kul att höra att det finns intresse för att bli tränare i IFK Göteborgs akademi. Vi har ett väldigt högt tryck på tränare som vill komma in i vår verksamhet, säger Jonas Olsson till Fotbollskanalen.



På frågan om vem som skulle kontakta vem ifall det finns något jobb ledigt svarar Olsson följande.



– Sebastian känner vi såklart väldigt väl. Skulle det bli aktuellt i framtiden så kommer vi givetvis ta kontakt med honom.



IFK Göteborg befinner sig i en bottenstrid efter 17 spelade omgångar, med 19 ihopspelade poäng. På söndag väntar IF Elfsborg på hemmaplan.