Blåvitt tar ledningen i derbyt – Yeboah med läcker cykelspark

IFK Göteborg leder derbyt mot Gais.

Detta efter ett mycket läckert cykelsparks-mål, signerat mittbacken Rockson Yeboah.

Foto: Bildbyrån

I dag ställs IFK Göteborg mot Gais i säsongens första allsvenska derby mellan klubbarna.

Inför matchen hade ”Blåvitt” tagit två poäng efter kryss mot Halmstads BK och Kalmar FF. För ”Makrillarnas” del stod man på en inspelad poäng och var jumbo i tabellen, efter ett oavgjort resultat mot Mjällby AIF tidigare i veckan.

Efter en tempofylld matchinledning, där hemmalaget skapat de hetaste chanserna, skulle derbyts första mål falla i den 25:e minuten.

Då slutade en frispark från Tobias Heintz med att bollen damp ner strax bakom mittbacken Rockson Yeboah. Han valde i sin tur att dra till med en cykelspark som seglade in i krysset och innebar 1-0 för ”Blåvitt”.

– Vad är det som händer?!, frågade sig TV4:s expertkommentator Jens Fjellström i sändningen.

Rockson Yeboah ger Blåvitt ledningen i derbyt med ett drömmål 🤯 Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/MmCh045IJ9 pic.twitter.com/gK44DDQOnc — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) April 26, 2026

Matchen pågår.