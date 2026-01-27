Blåvitt-toppens svar om Heintz: ”Både orolig och ledsen”

IFK Göteborg-stjärnan Tobias Heintz har blivit pappa.

Men vid förlossningen uppstod det komplikationer och norrmannen blir borta på obestämd tid.

– Utifrån respekt för familjen vill jag inte gå in på vad det är som har hänt, säger Hannes Stiller, sportchef, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under tisdagen som IFK Göteborg meddelade att Tobias Heintz, 27, blir borta ”på obestämd tid”.

För drygt en vecka sedan föddes ”Blåvitt”-stjärnans och fästmön Victorias dotter. Vid förlossningen uppstod det däremot komplikationer och nu står det klart att Heintz stannar hemma i Norge för att spendera tid med familjen.

”Alla i IFK Göteborg vill uttrycka sitt fulla stöd till familjen och i ett läge som detta är fotbollen långtifrån viktigast.”, skrev IFK Göteborg i sitt uttalande.

I tisdagens pressmeddelande beskriver ”Blåvitt” att familjen ”mår efter omständigheterna bra”.

– Utifrån respekt för familjen vill jag inte gå in på vad det är som har hänt. Jag kan bara referera till texten (IFK Göteborgs pressmeddelande), det uppstod komplikationer. Han får vara hemma och ägna sig åt familjen tills vidare, säger IFK Göteborgs sportchef Hannes Stiller till FotbollDirekt senare under tisdagen.

Stiller. Foto: Bildbyrån

”Tänker på familjen”

Nyheten slog ned som en bomb och kärlek har strömmat in till både Tobias Heintz med familj och till IFK Göteborg.

– När den här typen av saker är det klart att man blir både orolig och ledsen och tänker på familjen. Vi har vetat om det ett tag och har följt det, men jag förstår att det känns så för alla andra när man får nyheten, säger Stiller.

Hur mår Tobias och familjen?

– Det är efter förutsättningarna bra. Vi har haft en kontinuerlig dialog längst vägen för att uppdatera oss, men det är väl som det är när den här typen av saker händer. Man får hoppas att det i slutändan går bra.

Heintz. Foto: Bildbyrån

Det är ännu oklart exakt vad för typ av komplikationer som har uppstått. IFK Göteborg vill heller inte kommentera om familjen befinner sig på sjukhus.

– Jag vill inte gå in på det, säger Hannes Stiller.

Hur hanterar IFK Göteborg det här?

– Framför allt vill vi ge det stödet vi kan till familjen. Det är det viktigaste, att vi försöker bidra med det vi kan. I det här skedet är det bästa för oss att ge honom den tiden som behövs för att ägna sig åt familjen.

Tobias Heintz stannade hemma i Norge när IFK Göteborg åkte på träningsläger i Spanien tidigare i januari i väntan på dotters födsel. Hur länge stjärnan blir borta är ännu oklart.