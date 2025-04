Blåvitt vände och vann: ”Utan att tappa ödmjukheten tycker jag vi var överlägsna”

Max Fenger blev stor matchhjälte för IFK Göteborg, som vände och vann i IFK Norrköping.

Efter en svängig match vann Blåvitt med 3–2.

Trots uddamålssegern är August Erlingmark tydlig.

– Vi var överlägsna, säger han efter matchen.



Reporter: Arvid Larsson

Kamraterna från Göteborg inledde matchen starkast. Första 20 minuterna var det de orangeklädda som tryckte på för ett ledningsmål, utan att lyckas. Flera farliga omställningar sumpades till följd av Blåvitts oskärpa i såväl passningar som avslut och sakta men säket försvann det spelmässiga övertaget. Istället kom Norrköping in i matchen, mycket tack vare Christoffer “Totte” Nyman.

Han skapade en ständig oreda för Göteborg mittbackspar och kunde mycket väl fått August Erlingmark utvisad efter bara 20 minuter. I takt med att Peking tog över matchen mot ett allt tröttare och slarvigare Blåvitt lyckades Nyman pricka in 1–0. Han behövde bara ett läge och bara minuter senare låg han bakom ett mål till. Efter en flipperstudsande hörna bombade Nyman in bollen till Watson, som fläkte in den bakom Dahlberg.

I den andra halvleken återtog gästerna kontrollerna över matchen. Det dröjde inte länge innan Sebastian Clemmensen kvitterade och då hade han bara varit på planen i några få minuter. Samma dansk bidrog sedan mycket till Blåvitts offensiv, men en annan dans blev tungan på vågen. Max Fenger fixade segern till IFK Göteborg genom ett mål på huvudet och ett från straffpunkten.

Trots tvåmålsunderläge i halvtid kammade IFK Göteborg hem alla tre poäng rättvist. Bortsett från den avslutande kvarten i första halvlek var gästerna det bättre laget. Det håller både Joachim Björklund och Martin Falk med om på presskonferensen efteråt.



– Vi kommer ut för passivt i andra halvlek och har fortsatt väldigt mycket att jobba på, säger Falk.



Även August Erlingmark håller med om att det var en rättvis seger.

– Ja, absolut. Det är klart att 2–0 i paus är svårsmält men, utan att tappa ödmjukheten, tycker jag att vi var överlägsna, säger han.

Ni dominerade stundtals även i den första halvleken, vad var det som gick snett i slutet av den?

– Dåliga fem minuter och ett dåligt uppspel. Vi åkte på ett snabbt inkast och efter det kommer vi inte ur deras grepp, säger Erlingmark.

Hur mycket berodde det på att Christoffer Nyman är svår att hantera för dig och Gustav Svensson?

– Han är nog bäst i Allsvenskan tror jag. Sedan tycker jag inte att han fick så mycket hjälp av de andra som han kanske borde ha, men han är jävligt bra alltså, konstaterar han.

Det var en situation tidigt i första halvlek där många på läktaren tyckte att du skulle haft en utvisning. Vad säger du om den situationen?

– Om du frågar “Totte” så säger han att jag träffade bollen, och han är väl det bästa vittnet. Det var så det kändes för mig också, men han hade såklart lika gärna kunnat blåsa. Men det var bra att han inte gjorde det, för det var ingen frispark. Jag hoppade liksom in med sulan precis när han tog en lite för lång touch. Utvisning hade det ändå inte blivit för Gurra var ju där, avslutar Erlingmark med ett leende.