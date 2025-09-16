Blåvitts derbyhjälte: ”Otrolig revansch”

IFK Göteborg slog BK Häcken med 2–1.

Då stod Tobias Heintz för alla Blåvita fullträffar.

– Att jag får en sån här kväll då är otroligt, säger han efter matchen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken fick se sig själva besegrade på hemmaplan i derbyt mot IFK Göteborg. Han som avgjorde för Blåvitt var den förre Häcken-spelaren Tobias Heintz.

Norrmannens tid i Häcken var betydligt tuffare än den succé han uträttar i i IFK Göteborg denna säsong.

– Personligen är känslan helt otrolig. Jag hade en tuff tid i Häcken. Det var en otrolig revansch för mig själv. Inte direkt mot Häcken men för mig själv var det en revansch, säger Heintz.

– Jag kunde seriöst inte ha drömt om att göra två mål och avgöra. Det var otroligt.

Heintz berättar om revanschkänslan.

– Så är det till 100 procent. Det har jag egentligen egentligen känt hela säsongen så här långt. Sen blir detta extra speciellt. Det är första gången jag är tillbaka på Bravida arena. Att jag får en sån här kväll då är otroligt.

Den här säsongen står Heintz hittills noterad för sex mål och åtta assist.