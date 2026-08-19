Bomben: Sirius klubbdirektör lämnar

IK Sirius leder Allsvenskan i överlägsen stil.

Då meddelar klubben att Martin Malmberg lämnar sitt uppdrag som klubbdirektör.

Martin Malmberg, Sirius. Foto: Bildbyrån



IK Sirius toppar Allsvenskan med nio poäng ner till tvåan efter 17 spelade omgångar. Då meddelar klubben ett oväntat avsked, enligt Fotbollskanalen.



Sajten har tagit del av ett brev som gått ut till klubbens medlemmar, där det framgår att klubbdirektören Martin Malmberg och IK Sirius kommit överens om att gå skilda vägar. ”Beslutet innebär att klubben går vidare med ett nytt ledarskap för att fortsätta utvecklingen av verksamheten.



– Det har varit ett par intensiva och väldigt spännande år där både fotbollen, klubben och intresset runt Sirius har vuxit enormt. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att få vara en del av den utvecklingen. Jag är stolt över det vi tillsammans har åstadkommit och väldigt tacksam för alla människor jag fått arbeta med under den här tiden. Sirius Fotboll är inne i en väldigt spännande utveckling och jag kommer självklart att fortsätta följa klubben med stort engagemang framöver, säger Malmberg själv enligt brevet.



Johan Färnstrand tar över rollen som tillförordnad klubbdirektör. På fredag spelar Sirius hemmamatch mot BK Häcken.