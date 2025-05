Bosse Andersson bemöter kritiken: ”Tar fullständigt ansvar”

Djurgårdens IF har gått till semifinal i Europa Conference League – men ligger elva i allsvenskan.

Nu bemöter sportchef Bosse Andersson kritiken – och pressen på klubben.

– Jag vet att det har varit snack online. Jag tar fullt ansvar för de här prestationerna, säger han till Expressen.

Inledningen i allsvenskan har varit allt annat än strålande för Djurgården som i dagsläget befinner sig på en elfteplats med lika många poäng inspelade.



Däremot tog man sig hela vägen till en semifinal i Europa Conference League i vilken man åkte ut mot Chelsea.



Turbulensen i klubben har varit stor under den senaste tiden, vilket sportchef Bosse Andersson har förståelse för.



– Självklart förstår jag att många är besvikna. Men jag tar på mig det fullständiga ansvaret, säger han till Expressen.



Även om resultaten, i Anderssons ögon, har varit under all kritik finns det faktorer att peka på.



– Vi har nio man som har blivit skadade efter transferfönstret och det är en tuff situation vi är i. Och det är självklart jag som är ytterst ansvarig. Jag kommer ta ansvar för prestationerna. Vi har tolv dagar kvar (inför sommaruppehållet) och det är självklart att jag förstår att det finns kritik. Och är man ansvarig så ska man ha kritik, säger han och fortsätter:



– Sedan den tredje april har vi drabbats av sju långtidsskador och två saker som har fått hack kurvan. Och det är klart att det påverkar vilken klubb som helst. Och lägger du till avstängningar och sjukdomar så är det självklart en tuff situation som vi har varit i.



I nästa match ställs Djurgården mot Häcken hemma på 3Arena. Den spelas på söndag, med avspark 16.30.