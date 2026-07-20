Botheims starka facit – kan bli första på tio år

Erik Botheim är inne i ett målstim för tillfället.

Norrmannen har gjort sju mål på sina fyra senaste matcher i allsvenskan.

Han kan även tangera en tio år gammal bedrift.

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Erik Botheim fick stora delar av fjolårssäsongen förstörd av en skada. Det blev endast fem startar i allsvenskan och noll gjorda mål under 2025. Det syntes även i tabellen och Malmö FF slutade på en blygsam sjundeplats i serien.

I år har det gått betydligt bättre för den norska anfallaren och Botheim har bidragit starkt till uppryckningen som de himmelsblå gjort efter uppehållet.

Efter fyra raka försluter tog MFF en nödvändig seger hemma mot Halmstad innan serien tog paus. Botheim svarade för ett hattrick i matchen.

Därefter har målen fortsatt att rulla in. Senast mot IFK Göteborg blev de dubbla mål och en assist när MFF vann med 4–0. Botheim har nu gjort åtta mål på sina sex senaste matcher i allsvenskan och han har bidragit med minst en poäng i sex raka omgångar.

Om 26-åringen fortsätter på den inslagna vägen kan han bryta ny mark. En ny poäng från Botheim mot Kalmar FF under måndagen skulle innebära att han blir den första MFF-spelaren sedan 2016 att göra mål eller assist i sju raka ligamatcher.

Allt som allt har Erik Botheim gjort tio mål den här säsongen. Han behöver göra ytterligare tre för att slå sitt personliga målrekord i Malmö FF, då han stod för tolv fullträffar under debutsäsongen 2024.

Malmö FF mot Kalmar FF har avspark klockan 19:00.