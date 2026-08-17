Brev skickat till Fifa – vill hindra Infantino från att väljas om

Gianni Infantino kommer ställa upp för omval i mars 2027.

Det vill organisationen FairSquare sätta stopp för.

I ett brev till Fifa förklara man varför schweizaren bör diskas från valet.

Foto: Bildbyrån

Gianni Infantino har suttit på posten som Fifa-president sedan 2016. Den 18 mars 2027 väntas han ställa upp för omval för den nästkommande mandatperioden på fyra år.

Enligt Fifas regler får en enskild person sitta maximalt tre mandatperioder. Infantino står däremot inför sin fjärde mandatperiod om han väljs om i vår.

56-åringen har tidigare hävdat att hans första period som president inte räknas. Detta till följd av att han valdes efter att Sepp Blatter tvingades bort från posten, vilket i sig skedde bara några dagar efter att den tidigare Fifa-presidenten blev omvald.

”Infantino är inte valbar för en ny kandidatur”

Nu har den icke-vinstdrivande organisationen FairSquare skickat ett brev där organisationen ber Fifa att utvärdera Infantinos rätt att ställa upp för en fjärde mandatperiod.

”Vi skriver för att begära att ni fastslår att herr Infantino inte är valbar för en ny kandidatur till posten som Fifa-ordförande, eftersom han redan sitter på sin tredje och sista mandatperiod. Ett tidigare beslut av Governance, Audit and Compliance Committee att inte räkna hans första mandatperiod strider uppenbart mot både ordalydelsen och syftet med Fifas stadgar”, skriver man i brevet som The Athletic tagit del av.

Gianni Infantino har varit i hetluften den senaste tiden till följd av det numera nedlagda förslaget FIFA Forward Enterprise, vilket hade gjort det möjligt för privata investerare att köpa andelar av organisationens kommersiella tillgångar.

Förlaget bemötes av hård kritik, i synnerhet från Uefa som meddelade att man ämnar bojkotta VM om förslaget hade blivit verklighet. Det europeiska fotbollsförbundet har inte dragit tillbaka sitt åtagande.





