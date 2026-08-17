JUST NU: Häcken leder – nyförvärvet tvingas bryta

BK Häcken tar emot jumbon Halmstads BK.

Matchen pågår.

Foto: Bildbyrån

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BK Häcken har chansen att ta häng på topplaceringarna vid seger mot Halmstads BK. För jumbon HBK är tre poäng av yttersta vikt om hoppet om ett nytt kontrakt ska hållas vid liv.

För första gången den här allsvenska säsongen startar Etrit Berisha för BK Häcken efter att ha varit skadad stora delar av året. 37-åringen har inte stått mellan stolparna sedan cupmatchen mot Västerås SK i mars.

Även den tidigare skadedrabbade Leo Väisänen startar för första gången i år efter att ha hoppat in mot Hammarby i förra omgången.

Efter lite mer än en havltimme tvingades Häcken genomföra ett byte. Nyförvärvet Harun Ibrahim behövde kliva av och ersättas av Brice Wembangomo.

Innan skadan var Ibrahim inblandad i en situation där han tacklade HBK-yttern Rami Kaib, som höll på att få ett friläge.

– Det ska vara rött kort. Det är solklart, sa Kaib till TV4 i paus.

Häcken-tränaren Jens Gustavsson delar inte den bilden.

– Nej det var lugnt, säger han i halvtidsintervjun.

I den 36:e minuten, bara några minuter efter att Ibrahim blev utbytt, tog Häcken ledningen när Julius Lindberg elegant placerade in bollen från distans.

Matchen pågår

Lagens startelvor

BK Häcken

Etrit Berisha – Harun Ibrahim, Leo Väisänen, Filip Helander, Adam Lundqvist – David Seger, Abdoulaye Doumbia – Mikkel Rygaard, Adrian Svanbäck, Julius Lindberg – Gustav Lindgren

Halmstads BK

Tim Rönning – Gabriel Wallentin, Pascal Gregor, Erko Tougjas – André Boman, Niilo Mäenpää, Joel Allansson, Hussein Carneil, Rami Kaib – Ludvig Arvidsson, Omar Faraj