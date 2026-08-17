Uppgifter: Atalanta jagar Charlie Rosenqvist

Charlie Rosenqvist har tagit allsvenskan med storm.

Enligt transferprofilen Fabrizio Romano har Atalanta gett sig in i jakten på 19-åringen signatur.

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Förra veckan uppgav Expressen att Djurgården lagt ett bud på Charlie Rosenqvist som Kalmar FF sedermera nobbade. Nu har även klubbar i utlandet börjat visa intresse för talangen.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Atalanta inlett förhandlingar med KFF gällande en möjlig övergång. Han skulle i så fall vara aktuell för klubbens U23-lag till en början.

Charlie Rosenqvist har bidragit med sju mål och en assist i allsvenskan för sitt Kalmar FF.