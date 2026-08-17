Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Atalanta jagar Charlie Rosenqvist

Author image
Jakob Bergelv
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Charlie Rosenqvist har tagit allsvenskan med storm.
Enligt transferprofilen Fabrizio Romano har Atalanta gett sig in i jakten på 19-åringen signatur.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Förra veckan uppgav Expressen att Djurgården lagt ett bud Charlie Rosenqvist som Kalmar FF sedermera nobbade. Nu har även klubbar i utlandet börjat visa intresse för talangen.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Atalanta inlett förhandlingar med KFF gällande en möjlig övergång. Han skulle i så fall vara aktuell för klubbens U23-lag till en början.

Charlie Rosenqvist har bidragit med sju mål och en assist i allsvenskan för sitt Kalmar FF.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt