Bravida arena byter namn – blir Nordic Wellness arena

Foto: Bildbyrån

BK Häckens hemmaplan Bravida Arena byter namn. Deras hemmaplan kommer från och med 1 januari heta Nordic Wellness arena efter att gymkedjan ingått ett femårsavtal med klubben.

– Med Nordic Wellness Arena skapar vi en mötesplats som både bidrar och inspirerar till träning och rörelse ett stenkast från våra rötter på Backaplan, för göteborgarna och med spridning över hela landet och långt utanför Sveriges gränser, säger Nordic Wellness grundare och vd, Magnus Wilhelmsson via klubbens uttalande.

Klubbens förhoppning är att kunna bygga ut arenan för att den ska bli godkänd för ligaspel i Europa. I dag rymmer arenan 6300 personer men förhoppningen är att den ska ta in över 12 000. En förstudie om utbyggnad är påbörjad men inget beslut är taget.

– Vi har goda förhoppningar om att Nordic Wellness Arena kommer att byggas ut under den här avtalsperioden och nå en kapacitet på runt 12 000 åskådare, säger Marcus Jodin, klubbchef via uttalandet.