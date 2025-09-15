Byttes ut efter 16 minuter i AIK-debuten: ”Kanske var nervös…”

SOLNA. Nyförvärvet Axel Kouamé byttes in i 72:a minuten för AIK.

I 88:e minuten byttes debutanten ut igen.

– Han fick lite andningsbesvär och vi var i en väldigt kritisk del av matchen så vi valde att agera, förklarar Mikkjal Thomassen.

Foto: Bildbyrån

AIK vann mot Brommapojkarna med 2-1, men segern satt onekligen hårt åt.

Först i 96:e minuten frälste Kevin Filling sitt lag med en nick som gav AIK andrum i Europaracet.

Tack vare 2-1-viktorian har laget två poäng ner till fyran och Europajagande IFK Göteborg. Mikkjal Thomassen är givetvis belåten över sin 16-åriga inhoppares avgörande.

– Jag är enormt stolt över Kevin, han har en enorm potential. Han spelar med en sådan modighet, han fruktar ingenting utan han spelar bara sitt spel. Det är en enorm kraft och talang han har att vara så orädd och det är väldigt kul att han är tillbaka, säger AIK-tränaren.

För som Thomassen är inne på gjorde Filling comeback innan landslagsuppehållet efter sin skada som höll honom borta efter sensationella succédebuten med mål i debuten i allsvenska omstarten tidigare i somras mot IFK Göteborg. Frågan är när Filling är redo att starta?

– Han är absolut nära en startplats, men man måste också kalkylera att han var borta sju, åtta veckor, konstaterar Thomassen.

Ett inte lika roligt inhopp som Fillings var debutanten Axel Kouame – som i 72:a minuten byttes in. 16 minuter senare, med två minuter före ordinarie tids slut, byttes han ut igen. Det handlade inte om någon skada.

– Vi tränar hårdare än vad han är vad vid, vi har tränat hårt i veckan, säger Thomassen om nyförvärvet från finska FC Inter Turku och fortsätter:

– Han fick lite andningsbesvär nu, han kände sig dålig och det var en väldigt kritisk del av matchen så vi valde att agera.

Andningsbesvär säger du, ett tecken på dålig kondition?

– Nej, det var inget med konditionen att göra. Kroppen låste sig, det kan vara att en sjukdom är på väg. Han kanske var nervös, man vet aldrig men vi agerade på signalerna. Han sa att han kunde spela men vi hade en känsla och valde att inte fortsätta. Han mår bra nu men vi får utvärdera det här och han behöver tid på sig, han ska inte kastas in i allt det här direkt.

Kouame byttes in för att Anton Salétros inte kunde fortsätta på grund av den ryggskada han åkte på redan efter två minuter. Salétros fortsatte i 70 minuter till innan det inte längre gick.

– Anton spelade med nedsatt kraft. Han fick en smäll i muskelaturen av ryggen och blev tydligt påverkad av det. Vi försökte, men det blev sämre och sämre och det var inte meningsfullt att fortsätta så vi var tvungna att byta, avslutar Thomassen.

Fotnot: Salétros kom inte ut i mixade zonen då han behövde kolla upp sin ryggskada, något AIK kommunicerade ut till de utsände medierepresentanterna på plats.