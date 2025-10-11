Carlnén om MFF:s svacka: ”Har gjort att vi hamnat där vi gjort”

Malmö FF kämpar med svaga resultat både i allsvenskan och Europa League.

VD:n Niclas Carlnén kommenterar den pågående ”krisen” och förklarar att det är för tidigt att peka på specifika orsaker till de återkommande svackorna.

– Att identifiera enskilda anledningar i år vill jag inte göra ännu, säger han till Fotbollskanalen.

Malmö FF befinner sig i en tung period. Laget är sjua i allsvenskan och har inlett Europa League med två raka förluster – långt ifrån klubbens målsättning.

– Utifrån målbilden vi har, där vi som sämst ska se till att få en Europaplats – där är vi inte just nu. Och det är klart att det inte alls är bra, säger vd Niclas Carlnén till Fotbollskanalen.

Efter 1–5-förlusten mot Sirius och uteblivna resultat i Europa valde klubben att sparka Henrik Rydström. Carlnén står dock fast vid att beslutet kom vid rätt tidpunkt:



– Jag tyckte att det fanns en möjlighet att åtgärda det med Henrik som huvudtränare, fram till dess att vi faktiskt skiftade.

Anes Mravac leder laget tillfälligt, medan arbetet med att hitta en permanent lösning pågår. En ny tränare väntas senast i januari.

Carlnén vill inte spekulera i varför resultaten sviktat, men säger att utvärderingen kommer senare:



– Att identifiera enskilda anledningar i år vill jag inte göra ännu. Det vi kan konstatera är att det är olika anledningar under olika år som har gjort att vi hamnat där vi har gjort.