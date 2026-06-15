Superdatorn: Så slutar Belgien – Egypten

Favoriterna Belgien ställs mot ett starkt Egypten i kväll.

Här är superdatorns dom kring slutresultatet.

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Öppningsmatchen i Grupp G mellan Belgien och Egypten spelas på Lumen Field. Avspark är kl. 21:00 svensk tid i en match där gruppfavoriten Belgien ställs mot ett defensivt starkt Egypten. Vi har kört matchen i superdatorn BETSiE – här är resultaten från 20 000 simuleringar.

Belgiens offensiva kraft ställs mot Egyptens defensiva disciplin i en match som sätter tonen för hela Grupp G. Båda lagen förväntas ställa upp med starka lag, även om Belgien har ett litet frågetecken kring försvararen Zeno Debast. Den stora taktiska duellen förväntas utspela sig mellan Kevin De Bruynes försök att låsa upp Egyptens försvarsblock och Mohamed Salahs kontringshot. Superdatorns analys pekar ut en tydlig favorit, men visar också att skrällpotentialen inte ska underskattas.





20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

Superdatorn BETSiE är en avancerad datamodell som förutspår fotbollsmatcher genom att simulera dem 20 000 gånger. Modellen tar hänsyn till en rad variabler, inklusive aktuell form, offensiv och defensiv styrka, historiska data, spelarkvalitet och underliggande statistiska mätvärden för att få en så exakt prognos som möjligt.

Resultaten från simuleringarna visar att Belgien är klar favorit. Deras segerchans landar på 57,2%, medan sannolikheten för en egyptisk seger endast är 19,4%. Ett oavgjort resultat inträffar i 23,5% av simuleringarna.

Anledningen till favoritskapet är Belgiens överlägsna offensiva data. Modellen väger tungt deras starka kvalspel och den höga kvaliteten hos anfallsspelare som Lukaku och De Bruyne. Däremot pekar simuleringarna på en relativt målsnål match, med ett förväntat totalt antal mål på 2,49. De vanligaste scenarierna är en knapp belgisk seger, där 1-0 eller 2-1 är frekventa utfall. Chansen för en skräll bygger på Egyptens förmåga att hålla nollan länge och utnyttja en kontring via Salah.

Resultatöversikt (20 000 simuleringar)

Utfall Sannolikhet Belgien vinner 57.2% Oavgjort 23.5% Egypten vinner 19.4%

Mest sannolika resultat

Resultat Sannolikhet 1-0 14.8% 1-1 12.1% 2-0 11.5% 2-1 10.9%

Nyckeltal från BETSiE

Förväntat antal mål (Belgien): 1.65

1.65 Förväntat antal mål (Egypten): 0.84

0.84 Förväntat antal mål (Totalt): 2.49

Varför vinner Belgien?

Den enskilt största faktorn bakom superdatorns prognos är Belgiens enorma och väldokumenterade anfallskraft. Modellen identifierar en betydande skillnad i lagens förmåga att skapa och förvalta målchanser. Under kvalet var Belgien ett av Europas absolut bästa lag när det kom till offensiva nyckeltal, som antal skott på mål (8,0 per match) och bollkontakter i motståndarnas straffområde (490 totalt).

Medan allmänhetens bild kan påverkas av Egyptens seger i vänskapsmatchen 2022, värderar BETSiE-modellen tävlingsmatcher och underliggande data betydligt högre. De siffrorna visar att Belgiens anfallsspel inte är en slump, utan ett resultat av ett systematiskt och effektivt spelsystem.

En annan avgörande insikt är att modellen förväntar sig att Egypten gör mindre än ett mål (0,84). Det indikerar att även om Belgiens offensiv inte skulle nå sin absoluta toppnivå, är chansen stor att deras försvar kan hantera det egyptiska anfallet. I slutändan landar prognosen på en belgisk seger eftersom deras ihållande offensiva tryck statistiskt sett förväntas bryta ner Egyptens försvar över 90 minuter, samtidigt som deras egen defensiv sannolikt håller tätt.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.