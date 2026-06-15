Klart: Bosse Anderssons ersättare presenterad

Djurgården har gjort klart med Maximilian Hahn.

Tysken ansluter till klubben som fotbollschef.

Det meddelar klubben på sina hemsida.

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I våras lämnade Bosse Andersson Djurgården efter över 20 år som sportchef för klubben. Nu har blåränderna hittat en ersättare.

Det blir tysken Maximilan Hahn som ansluter till klubben i rollen som fotbollschef, en nyskapad position för Djurgården.

30-åringen arbetade senast för West Ham United i en liknande roll. Han har även en historia i Werder Bremen och Darmstadt i hemlandet Tyskland.

– Djurgården är mycket glada att få välkomna Maximilian Hahn som ny Fotbollschef Herr. Maximilian kommer till vår förening med ett mycket starkt och spännande cv, där hans erfarenheter från ledande strategiska sportsliga roller i klubbar hemmahörandes i Bundesliga och Premier League kommer att kunna ge nya perspektiv och insikter som blir viktiga för att driva Djurgårdens sportsliga utveckling framåt, säger Djurgårdens VD Hampus Frisén till klubbens hemsida.

Hahns tjänst inleds den 1 juli.