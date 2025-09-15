Celina slår fast: ”Vill inte att våra rivaler vinner guld”

SOLNA. SM-guldet är långt borta.

Nu hoppas Bersant Celina att Mjällby vinner årets allsvenska.

– Hundra procent. Jag vill inte att våra rivaler vinner guld, säger AIK-mittfältaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det är hela 16 poäng upp till serieledande Mjällby.

Tabelltrean AIK får börja ge upp guldet, eller?

– Jag ger aldrig upp men Mjällby har varit helt fantastiska. Vinner de allsvenskan så förtjänar de det. Men nej, vi ger oss inte tills säsongen är slut, säger Bersant Celina till FotbollDirekt.

Ner till fyran MFF är det en poäng, upp till tvåan Hammarby sex poäng. Celina ser fram emot en spännande höst om Europaplatserna.

– Det blir att kämpa om bästa möjliga placering. Först och främst ska vi försöka komma ikapp Hammarby, men det är bara att försöka vinna så många matcher som möjligt.

”Om jag ska vara ärlig hade jag aldrig hört talas om Mjällby”

Celina kom till AIK 2023. Då var Mjällby AIF ett okänt lag för honom. Nu kan de alltså bli sensationella allsvenska mästare.

– Om jag ska vara ärlig med dig hade jag aldrig hört talas om Mjällby när jag kom hit. Men de är ett bra lag, de förtjänar det här och jag har stor respekt för vad de gjort i år.

Om AIK inte vinner guld, hoppas du på Mjällby då?

– Hundra procent. Jag vill inte att våra rivaler vinner guld.

För Gnaget väntar Brommapojkarna på hemmaplan under måndagskvällen – två veckor sedan senaste allsvenska matchen på grund av landslagsuppehållet.

– Det var skönt att vara lite ledig, hinna spendera tid med familjen. Men samtidigt är det lite tufft utan matcher, matcher är ju det roligaste.