VM-matcher i natt: Dubbla premiärmatcher i Mexiko

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.



Under torsdagskvällen, svensk tid, inleds världsmästerskapet i fotboll 2026. Inviger turneringen gör Mexiko och Sydafrika, precis som i VM 2010, då man ställs mot varandra på Aztekastadion i Mexico City med avspark 21.00. Därefter väntar den andra matchen i grupp A, mellan Sydkorea och Tjeckien, som har avspark klockan 04.00 svensk tid. Här är allt du behöver veta inför nattens VM-matcher!

Så spelas VM inatt

Mexiko – Sydafrika

Arena: Aztekastadion, Mexiko

Aztekastadion, Mexiko Datum: 11 juni

11 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Sydkorea – Tjeckien

Arena: Estadio Guadalajara, Mexiko

Estadio Guadalajara, Mexiko Datum: 12 juni

12 juni Avsparkstid: 04:00 (svensk tid)

04:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

För Mexikos del kvalificerade man sig till VM som värdnation, och var såldes inte nödgade att spela VM-kval. Däremot spelade man Concacaf Gold Cup under sommaren 2025 – och tog hem guldet efter seger mot USA i finalen. Sedan dess har man spelat 14 träningsmatcher av vilka man vunnit sex. Resterande matcher har slutat med sex oavgjorda resultat och två förluster. Sydafrika tog sig i sin tur till VM genom att vinna sin kvalgrupp i det afrikanska kvalet. Detta gjorde man genom fem segrar, tre kryss och två förluster, vilket innebar att man tog en poäng mer än Nigeria. Sedan dess har deltagit i de Afrikanska Mästerskapen och åkt ut mot Kamerun i åttondelsfinal samt spelat tre vänskapsmatcher. Två av dessa slutade oavgjort och den sista med förlust.

Inför mästerskapet gjorde Sydkorea ett starkt kval där de gick obesegrade med elva segrar och fem kryss. Dagarna inför VM har Sydkorea ställts mot Trinidad och Tobago samt El Salvador i genrepen. Båda matcherna slutade med seger. Tjeckien hade däremot inte samma övertygande väg till VM. Likt Sverige spelade Tjeckien playoff-slutspel efter ett svagt kval-gruppspel. Där slog de ut Irland och senare Danmark efter en straffrysare. Inför premiären spelade tjeckerna mot Kosovo och Guatemala i genrepen. Eftersom det är premiäromgången i VM, ligger de båda lagen på noll poäng i gruppen samtidigt som Mexiko och Sydafrika redan kommer att ha spelat sin premiär.

Håll ett öga på

Mexikos anfallsstjärna, Raul Jiménez, har gjort tredje flest mål för nationen. Foto: Bildbyrån

En spelare som är värd att hålla ett öga på i VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika är anfallsstjärnan Raul Jiménez. Den 35-årige spjutspetsen, som nyligen gjorde klart med en övergång tillbaka till Wolverhampton Wanderers, står noterad för 45 mål i den mexikanska landslagströja. Det gör honom till landets tredje bästa målskytt genom alla tider, med sju mål upp till Javier Hernández Balcázar, eller ”Chicharito”. En annan sak som kan vara värt att hålla ett öga på är kring de enorma protester som äger rum i Mexiko inför mästerskapet. Detta är delvis kopplat till hur nationen har valt att spendera sina pengar att en stor andel lärare har gått ut i strejk och krävt att regeringen återinför de offentliga pensionerna för lärare. Detta samtidigt som en grupp av familjer till försvunna personer har aviserat att man kommer att arrangera en marsch under öppningsdagen, i syfte att lyfta landets problem med försvinnanden.



I matchen mellan Sydkorea och Tjeckien sticker en spelare ut – den tidigare Tottenham Hotspur-stjärnan Son Heung-min. Yttern har, sedan förra sommaren, spelat för amerikanska Los Angeles FC i MLS. Många minns sydkoreanen som Harry Kanes parhäst som tillsammans slog rekordet för den duo med flest målkombinationer (mål och assist) under en säsong. I LAFC har Son fortsatt att servera sina medspelare. 33-åringen har noterats för tre mål och 16 assist på 21 matcher. I landslagssammanhang är Son den spelare som gjort flest mål och flest landskamper. 56 fullträffar på 145 matcher.

Visste du att?

Ett historiskt möte som sticker ut mellan Mexiko och Sydafrika är från VM 2010. Precis som i dag invigde man mästerskapet, med skillnaden att matchen spelas i Mexico City i stället för Johannesburg. Då slutade öppningsmatchen med ett oavgjort resultat efter att Siphiwe Tshabalala tagit ledningen för hemmanationen och Rafa Márquez kvitterat för mexikanerna.

Sydkorea och Tjeckien har bara ställts mot varandra en gång tidigare, och det var i en vänskapsmatch 2016. Slutresultatet skrevs till 2–1 till Sydkorea. Det är alltså första gången på nästan exakt tio år som dessa nationer drabbar samman och den andra gången i deras landslagshistoria.

Matchen i matchen

Någonting som båda förbundskaptenerna, Javier Aguirre och Hugo Broos, har gemensamt är att de har basat över sina landslag under en lång tid. Aguirre, 67, gjorde sin första vända som förbundskapten i Mexiko mellan 2001 och 2002 innan han åter tog över i april 2009 och fortsatte till sommaren året efter. Nu basar mexikanen återigen för sitt landslag efter att ha tillträtt under fjolårssommaren. När det kommer till Broos har han lett Sydafrikas landslag i 1863 dagar, vilket är sedan maj 2021.

Vad Sydkorea och Tjeckien har gemensamt är två rutinerade offensiva spelare. Heung-Min Son för Sydkorea och Tjeckiens Patrick Schick. Son tidigare nämnt har Sydkoreanen gått starkt i MLS samtidigt som Schick också har gjort en bra säsong för sitt Bayer Leverkusen. 30-åringen noterades för 16 mål och tre framspelningar i ligan.