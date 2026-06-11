Uppgifter: Djurgården har intervjuat Maximilian Hahn

Djurgården fortsätter arbetet med att bygga om sin sportsliga organisation.

Enligt uppgifter till Expressen är tidigare West Ham-scouten Maximilian Hahn en av kandidaterna som klubben har intervjuat.

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Efter Bosse Anderssons avsked och införandet av analysverktyget Jamestown Analytics arbetar Djurgården vidare med att forma sin nya sportsliga organisation.

Klubben har tidigare meddelat att man söker en sportsligt ansvarig för herrverksamheten. Enligt Expressens uppgifter kan organisationen dessutom förstärkas med ytterligare en person.

I förra veckan ska Djurgården ha genomfört slutintervjuer med flera kandidater. En av dem uppges vara tysken Maximilian Hahn, som nyligen lämnade sin roll som chefsscout i West Ham.

30-åringen har även arbetat som chefsanalytiker i den engelska klubben och har tidigare erfarenhet från roller i Werder Bremen och Darmstadt.

Det är oklart hur långt Hahn har kommit i rekryteringsprocessen och vilken specifik roll han i så fall är aktuell för.