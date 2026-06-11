Uppgifter: Manchester City vill förlänga med Gvardiol

Manchester City uppges vilja säkra Josko Gvardiols framtid i klubben.

Enligt tyska Sky Sport har den engelska storklubben erbjudit försvararen ett nytt kontrakt.

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Manchester City har tagit nästa steg i arbetet med att behålla Josko Gvardiol på lång sikt. Enligt Sky Sport har klubben erbjudit den kroatiske landslagsbacken ett nytt avtal med förbättrade villkor.

Om Gvardiol accepterar erbjudandet ska kontraktet sträcka sig till sommaren 2031.

Samtidigt rapporterar spanska AS att 24-åringen ännu inte är redo att skriva på. Enligt tidningen vill han avvakta utvecklingen kring intresset från Real Madrid innan han fattar ett beslut om sin framtid.

Mittbacken anslöt till Manchester City från RB Leipzig sommaren 2023. Totalt har han gjort 122 matcher för den engelska storklubben.