Uppgifter: Club Brügge visar intresse för Leonel Eklund

Leonel Eklund kan vara på väg mot nästa steg i karriären.

Enligt uppgifter följer belgiska mästarklubben Club Brügge den svenske 17-årige talangen.

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Den tidigare Malmö FF-talangen Leonel Eklund har dragit till sig intresse från Belgien. Enligt danska Bold har Club Brügge följt den 17-årige anfallaren under en längre tid och överväger en värvning.

Eklund lämnade Malmö FF för danska Nordsjælland för omkring två år sedan och ses som en av klubbens mest lovande unga spelare. Trots det har han ännu inte debuterat för A-laget.

Enligt uppgifterna värderar Nordsjælland anfallaren till omkring tre miljoner euro, motsvarande drygt 33 miljoner kronor.