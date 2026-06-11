Uppgifter: Lyon visar intresse för Rytting Kaneryd

Johanna Rytting Kaneryds framtid i Chelsea är osäker.

Nu uppges den svenska landslagsstjärnan finnas på Lyons lista över potentiella nyförvärv i sommar, enligt Sportbladet.

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Johanna Rytting Kaneryd kan vara på väg att lämna Chelsea efter fyra år i den engelska storklubben. Enligt Sportbladets uppgifter är franska Lyon en av klubbarna som överväger att värva den svenska landslagsspelaren.

29-åringen har ett år kvar på sitt kontrakt med Chelsea, men hennes framtid i Londonklubben är oviss inför sommarens transferfönster.

Lyon, som tillhör Europas mest framgångsrika damklubbar, uppges ha svenskan högt upp på sin lista över tänkbara förstärkningar. Om intresset leder till en konkret värvning återstår dock att se.