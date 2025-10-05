Chockar AIK – tros slå transferrekord 

Rufai Mohammed. Osynliggjord i Elfsborg – nu har han omgående satt AIK i en uppförsbacke.

Vilket mål han gjorde efter en kvart – och lever upp till höga förväntningar om transferrekord.

Foto: Bildbyrån

I Elfsborg gick det inte alls och den ghananske 19-åringen Rufai Mohammed lånades ut.

I Värnamo har han å andra sidan ingående kommit att få stor betydelse och i dagens möte med AIK skickade han in ett skott från 25 meters håll fram till 1-0.

Det är inte länge sedan FD uppmärksammade denna unga spännande mittback och där hans agent Patrick Mörk oblygt gick ut och trodde att Mohammed mycket väl kan slå transferrekord för Elfsborg, en nivå som skulle betyda en bit över 40 miljoner kronor.

– Jag kan nästan garantera att han kommer att slå transferkord för Elfsborg och det vet Stefan (Andreasson ) att jag tycker. För mig har Rufai mer höjd än ett namn som Terry Yegbe (såld för 40 miljoner), sa Mörk då.

Värnamo leder just nu matchen med 3–0.

