Chockbeskedet: Fredrik Söderberg lämnar AIK

Fredrik Söderberg lämnar rollen som VD/klubbdirektör i AIK.

Det meddelar klubben under onsdagen.

– Vi kan inte nog tacka Fredrik för den insats han gjort för klubben, säger AIK:s ordförande Mikael Jomer.

Fredrik Söderberg, VD. Foto: Bildbyrån

Fredrik Söderberg började jobba för AIK 2018, då som biljett och marknadschef. 2020 utsågs han till klubbens VD/klubbdirektör efter att tidigare ha haft rollen tillfälligt.

Nu meddelar AIK att Söderberg kommer lämna AIK. Beslutet ska vara taget i samförstånd mellan parterna.

– Vi kan inte nog tacka Fredrik för den insats han gjort för klubben. Hans engagemang, kreativitet och känsla för vad AIK betyder har varit ovärderligt, säger AIK Fotbolls styrelseordförande Mikael Jomer via klubbens hemsida.

Söderberg kommer att sitta kvar på posten fram tills att en ersättare presenteras. 48-åringen har följande att säga gällande sin exit:



– Jag är så stolt över att ha representerat AIK och allt vi åstadkommit, inte minst under de senaste, tuffa åren. Den nu sjösatta strategin visar redan positiva resultat och jag önskar klubben ett stort lycka till med den fortsatta resan. Våra medarbetares moral är unik och jag tar med mig all den kärlek och uppskattning jag har fått av dem och av alla AIK:are genom åren. Vi ses på läktaren.





