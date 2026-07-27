Liverpool-legendar tror på Isak: ”Han är redo”

Alexander Isak blir att räkna med i år.

Det menar åtminstone Liverpool-legendaren Ian Rusch.

– Jag tror att han kommer tillbaka för att bevisa ett och annat för folk, säger han till BBC.

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Alexander Isak fick sin debutsäsong i Liverpool förstörd av skador och dålig form. Den utdragna övergången från Newcastle under sommaren ledde till att svensken fick en minimal försäsong med sin nya klubb.

När han väl slagit sig in i laget åkte han på en skada som höll honom borta i flera månader.

Iför Isaks andra säsong i Liverpool har flera kritiska röster gjort sig höra. Den tidigare storspelaren Jamie Carragher var inte nådig i sin bedömning

– Jag tror att han spelar i Saudiarabien inom ett år. Det är det enda stället som kommer att ge en hyfsad avkastning. Ingen i Premier League kommer köpa honom nu för ett vettigt pris. Inte med hans ålder. Du lägger inte 80-90 miljoner pund på en 27- eller 28-åring, sa Carragher till Expressen under VM.

Hyllas av Ian Rush

Vissa gamla Liverpool-spelare är desto mer hoppfulla. Ian Rush, som är klubbens bästa målskytt genom tiderna, tror på Isak inför den kommande säsongen.

– Det blir som att få en ny spelare. Han är redo. Han behöver ingen försäsong, han har kommit över sina skador och han spelade för Sverige under VM, säger walesaren till BBC.

– Jag tror att han kommer tillbaka för att bevisa ett och annat för folk, tillägger han.

Alexander Isak svarade för tre mål på åtta starter under sin första säsong i Liverpool. I VM blev ett mål och tre assist när Sverige nådde sextondelsfinalen.