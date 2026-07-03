Chocken inför ”stormötet”: ”Kaffet i halsen”

Det väntar toppmöte i den allsvenska återstarten.

Då håller FotbollDirekts Mattias Eckerman Sirius som stor favorit mot Mjällby.

– Jag tror att det kan bli stora siffror i Sirius favör, säger han i Direkt-studion.

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Bildmontage, Sirius Henrik Castegren och Mjällbys Jacob Bergström. Foto: Bildbyrån

Allsvenskan är äntligen tillbaka i kväll efter ett runt en månad långt VM- och sommaruppehåll. När serien startar i gång igen under fredagskvällen gör den det med ett riktigt toppmöte när överlägsna tabellettan Sirius tar emot sexan och regerande mästaren Mjällby på Studenternas i Uppsala.

Men när FotbollDirekts Mattias Eckerman sätter epitetet ”stormatch” på den kommande drabbningen sätter Fredrik de Ron ned foten.

– Det trodde man inte, att man skulle sitta här och säga att Sirius – Mjällby är ett stormöte. Spola tillbaka tiden fyra år så hade man satt kaffet i halsen, säger de Ron i Direkt-studion.

Sirius stor favorit

Det är ungefär en månad sedan serien sattes på paus.

– Det är alltid intressant att se var lagen står efter ett så här långt uppehåll, och vad som har hunnit hända. Mjällby hade en uppåtgående kurva när vi bröt för VM och Sirius har bara varit överlägsna – vad har lagen tagit för kliv nu? Jag har ingen aning. Det ska bli väldigt intressant att se, säger Fredrik de Ron och fortsätter:

– Jag håller Sirius som klara favoriter baserat på hur bra de var under våren och att Mjällby inte riktigt kom upp i riktigt samma nivå som i fjol. Men det känns också som att det skulle kunna ha skiftats om helt, det är ändå ett långt sommaruppehåll.

– Allt tyder på att Sirius borde rida vidare på den här vågen. Jag tror att det kan bli stora siffror i Sirius favör, fyller Mattias Eckerman i.

Matchen mellan Sirius och Mjällby startar klockan 19:00 under fredagskvällen.