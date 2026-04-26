Christiansen tillbaka i MFF:s trupp mot AIK

Anders Christiansen är tillbaka och spelklar för Malmö FF.

Kaptenen finns tillgänglig inför bortamötet med AIK, men flera spelare saknas fortsatt.

Malmö FF får tillbaka en viktig spelare inför måndagens allsvenska möte med AIK. Enligt Gasetten är lagkaptenen Anders Christiansen redo för spel igen efter att ha missat de tre senaste matcherna.

Mittfältaren har dragits med en känning i baksida lår, men finns nu tillgänglig för uttagning. Det är däremot fortfarande oklart om han startar matchen.

Samtidigt har Malmö FF fortsatt flera avbräck i truppen. Robin Olsen, som missade den senaste matchen mot Sirius, saknas även denna gång. Bleon Kurtulus är också otillgänglig efter hjärnskakningen i förlusten mot Sirius.

Matchen spelas kl. 19.00 på måndagen.