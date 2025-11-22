Christoffersson tvåmålsskytt: ”En jävla match”

Han sänkte IFK Norrköping i den första kvalmatchen med två mål.

Efteråt var Öis-anfallaren Noah Christoffersson nöjd.

– Det var väldigt, väldigt skönt, säger Noah Christoffersson till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till allsvenskan drog i gång under lördagen när Örgryte IS tog emot IFK Norrköping.

Då stod Öis för en rejäl kraftsamling efter att ha besegrat Peking med 3–0.

Anfallaren Noah Christoffersson stod för två av målen.

– Det var en jävla match. Det var väldigt, väldigt skönt, säger han till Expressen.

26-medger att han gjorde en av sina bästa prestationer.

– Ja, det får jag nog säga. Det är väl både sett till hur viktig den är och hur stor matchen är och att jag gör två mål. Hade jag inte fått kramp hade jag nog gjort ett till.

Oaktat det första resultatet under lördagen är det fortfarande en returmatch som ska spelas nästa halg.

– Det är ändå långa 90 minuter kvar, så det är ingenting vi ska ta för givet. Vi ska vara noga under veckan och inte snacka för mycket om att vi leder.

Senaste gången Örgryte spelade i allsvenskan var 2009.

