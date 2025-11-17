Då kan nya ”Söderstadion”-planen vara klar: ”Helig mark”

Platsen där Hammarbys gamla hemmaborg Söderstadion en gång låg har stått tom sedan den revs.

Nu väntas snart en fotbollsplan rullas ut på ytan – som har legat öde i flera år.

– Väldigt glad över att det kommer kunna spelas fotboll på den här platsen igen, säger idrottsnämndens ordförande, Maria-Elsa Salvo till FotbollDirekt.

Hammarby spelade sin sista match på Söderstadion 2013. Två år senare påbörjades rivningsarbetet av Stockholmsklubbens gamla hemmaarena som senare byttes ut mot det som numera heter 3Arena knappt hundra meter bort.

Nu har det gått tio år sedan Söderstadion rivits till grunden och ytan där det en gång var fullt av liv har stått öde. I augusti 2025 meddelade Stockholms stad att en tillfällig idrottsyta kommer att byggas på den mark där Söderstadion en gång låg.

”På Söderstadion-tomten anlägger Stockholms stad en idrottsyta som stockholmarna kan använda under en tidsbegränsad period. Anläggningen beräknas stå klar i slutet av 2025.”, skrev de i ett pressmeddelande.

Söderstadion 2014. Foto: Bildbyrån

I november började en plastmatta rullas ut på tomten – och FotbollDirekt har pratat med idrottsnämndens ordförande, Maria-Elsa Salvo om idéen bakom den nya ”Söderstadion”-planen.

– Den här platsen har ju som du vet stått tom under en tid och det tycker vi är väldigt tråkigt. Så att när vi tog över efter valet 2022 så startade vi upp ett arbete för att hitta sådana här ytor som står tomma i väntan på bebyggelse och se vad vi kan göra för att bygga för idrott på platsen tillfälligt. Och då beslutade vi att det här var en sån plats och satte igång med det arbetet helt enkelt. Så det är en tillfällig plan, men den kommer ju kunna vara där i några år, Salvo till FotbollDirekt.

Tanken har alltid varit från er sida att det ska vara idrott som utövas på den marken tills vidare då?

– Planen har ju varit att man skulle bygga ett kontorshus på den här tomten. Det var därför man rev Söderstadion när man gjorde det. Men sen så har de här planerna gått i stå och nu tar vi ju ett helhetsgrepp för det här stadsutvecklingsområdet kring Hovet och Globen. Och i och med att den här platsen har stått och man inte kommit vidare med byggplanerna där så bestämde vi oss för att vi ville aktivera platsen med en konstgräsplan.

Tomten där Söderstadion låg 2025. Foto: Bildbyrån

Då är planen klar

Samtidigt som planen väntas vara i bruk i slutet av 2025 kan Stockholmsidrotten få vänta till i vår nästa år för att kunna använda ytan för föreningsverksamhet.

– Vi räknar med att den kommer att vara redo för säsongsbokning från och med mars-april 2026. Men vi hoppas på att kunna ta den i bruk tidigare än så. Men det blir lite beroende på väderförhållandena, säger Salvo till FotbollDirekt.

Förutom ytans betydelse för fotbollsföreningar i Stockholm har platsen en speciell betydelse för Hammarby, då det som tidigare nämnt, är den mark som Söderstadion en gång har legat på. Salvo menar att projektet med den nya planen har väckt positiv reaktioner.

– Det här är ju helig mark för Stockholmsfotbollen och Hammarby-supportarna i synnerhet, säger hon och fortsätter:

– Som idrottspolitiker är man väldigt glad över att det kommer kunna spelas fotboll på den här platsen igen – istället för att den ska stå öde och tom. Vi har bara fått positiva responser från fotbollen och supportrarna i Stockholm.

”Där satte vi ner foten”

Är tanken att det ska utövas breddidrott eller kommer det finnas möjlighet för elitklubbar och elitsatsande föreningar att ta del av planen?

– Hammarby ser en stor sannolikhet i att de kommer att kunna ha breddverksamhet på den här planen. Men även andra breddföreningar som Enskede, IK till exempel. Vi fördelar ju tiderna på planerna utifrån fördelningsprinciperna och då är det geografi som spelar roll.

Känner du att ni vill fortsätta i samma riktning, att hitta de här tillfälliga lösningarna och bygga ut för idrottsplatser i framtiden?

– Absolut. Jag tror att så måste man göra det i Stockholm där det är ibland ganska trångt på sina ställen. Så jag tror att man måste tänka ganska smart, kreativt hur kan vi liksom nyttja de här platserna på bästa sätt. Och här har vi ju som på Söderstadion-tomten en tomt som har stått och öde tom och där satte vi ner foten och sa att det här måste vi göra något åt. Och redan nu då i år så kommer vi ha konstgränsen på plats, säger Salvo och avslutar:

– Snart kommer vi se föreningarna kunna ha sin verksamhet på platsen där. Så jag tror absolut att vi behöver jobba mer på det här sättet.