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IFK Göteborgs Rockson Yeboah och tränaren Joachim Björklund. Foto: Bildbyrån

Därför är Degerfors drömmotstånd för Blåvitt

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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IFK Göteborg är i fullskalig kris.
Men mot Degerfors talar det mesta för ”Blåvitt”.
Det visar nya siffror från Opta.

IFK Göteborgs Rockson Yeboah och tränaren Joachim Björklund. Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg har kniven mot strupen inför söndagens hemmamatch mot Degerfors. ”Blåvitt” placerar sig på 13:e plats i den allsvenska tabellen, bara tre poäng före Degerfors på negativ kvalplats. Skulle gästerna skrälla på Gamla Ullevi och ta alla tre poäng kommer IFK Göteborg att få konstatera att den allsvenska överlevnaden är i fara efter halva serien.

Samtidigt har ”Blåvitt” agerat i krisen. Huvudtränaren Stefan Billborn har fått sparken och ersatts av den assisterande tränaren Joachim Björklund, som gör sin första allsvenska match som ensamt ansvarig på söndag. Vad tränarskiftet ger för effekt återstår att se, men om historien har något att säga är krisande IFK Göteborg storfavoriter i söndagens ångestmatch.

”Blåvitt” har vunnit 78 procent av matcherna

Varför det? Jo, av 18 allsvenska möten mellan IFK Göteborg och Degerfors sedan 1993 har ”Blåvitt” vunnit 14. Det är en vinstprocent på nästan 78 procent – vilket är ”Änglarnas” bästa facit mot något lag i hela serien, enligt statistiktjänsten Opta.

Av lag som IFK Göteborg har mött minst tio gånger i ligaspelet sedan 1993 är det Degerfors som är favoritmotståndet, följt av lokalrivalen Örgryte (69%) och BP (63,2%).

MotståndareAntal mötenVinstprocent
Degerfors IF1877,8%
Örgryte IS2969%
IF Brommapojkarna1963,2%
Gefle IF2454,2%
Östersunds FK1250%
Trelleborgs FF3250%
Gais2147,6%
IK Sirius1947,4%
Gif Sundsvall2846,4%
Örebro SK5246,2%
Källa: Opta.

Matchen mellan IFK Göteborg och Degerfors startar klockan 14:00 på söndag.

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