Vozinha såg ut att vara klar för chilenska Colo-Colo.

Men nu kan affären kollapsa.

En övergång till marockanska Berkane ser ut att bli aktuell, enligt uppgifter.

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Vozinha fick sitt stora genombrott i VM 2026. Den 40-årige målvakten storspelade för sitt Kap Verde när laget bland annat höll nollan mot Spanien.

Efter att mästerskapet var över såg den klubblöse Vozinha ut att gå till Colo-Colo. Den chilenska klubben hade till och med presenterat honom på sociala medier.

Nu kan övergången spricka.

Enligt silly-journalisten Raphael Bózeo är Vozinha nära en övergång till Berkane i Marocko. Klubben jobbar på att värva 40-åringen samtidigt som de är i långt gångna förhandlingar med Kap Verdes förbundskapten, Bubista.

Vozinha kommer senast från portugisiska Chaves.

