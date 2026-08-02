Tio AIK-spelare saknas mot Öis – nyförvärvet med i truppen

AIK ställs mot Örgryte under söndagen.

Då är det tio spelare som är otillgängliga för spel i ”Gnaget”.

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AIK har dragits med skadebekymmer under säsongen. Inför söndagens match mot Örgryte IS presenterade klubben matchtruppen. Det stod då klart att tio spelare inte är uttagna och åtta av dem är skadade. Axel Kouame och Taha Ayari klev av i den senaste matchen mot Häcken och båda missar Öis-mötet.

Resten av de skadade AIK-spelarna är Ibrahim Cissé, Eskil Edh, Yannick Geiger, Charlie Pavey, Andreas Redkin och Stanley Wilson.

Nyförvärvet Diogo Tomas kommer inte att kunna spela då han ej är uttagbar. Däremot får ett annat nyförvärv, Linus Carlstrand, plats direkt i matchtruppen.

Matchen startar 16.30.

AIK:s trupp mot Örgryte: Hervé Matthys, Sotirios Papagiannopoulos, Lukas Bergquist, Martin Ellingsen, Amel Mujanic, Johan Hove, Linus Carlstrand, Victor Andersson, Fredrik Nissen, Kristoffer Nordfeldt, Sixten Gustafsson, Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Adrian Helm, Linus Järeteg, Kevin Filling, Kalle Joelsson, Wilmer Olofsson, Mohammed Shilla