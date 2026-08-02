Uppgifter: Tottenham redo att värva stjärnforward

Tottenham Hotspur vill värva en ny forward.

Enligt uppgifter tittar de på Galatasarays Victor Osimhen, 27.

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Tottenham Hotspur tittar på att förstärka i offensiven i sommar. Londonklubben vill nämligen värva en ny central forward.

Enligt sajten CaughtOffside kopplas Spurs ihop med Galatasaray-stjärnan Victor Osimhen. Sajten uppger att Tottenham är villiga att betala mellan 50-55 miljoner pund (641-705 miljoner kronor). Galatasaray sägs dock kräva upp emot 65 miljoner pund (834 miljoner kronor).

Tottenham sägs vara redo att inleda förhandlingar om den nigerianske forwarden.

Osimhen noterades för 41 mål och tio assist på 52 matcher för Galatasaray förra säsongen.