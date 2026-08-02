Arsenals Gyökeres-besked – efter flyttryktena

Viktor Gyökeres har kopplats ihop med en flytt från Arsenal.

Men huvudtränaren Mikel Arteta är tydlig med att han stannar.

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Under sommaren har rapporter trillat in om att Arsenal kan sälja Viktor Gyökeres i samband med att klubben försöker värva Julian Alvarez från Atletico Madrid. En byteshandel ska ha varit aktuell, där Gyökeres går till den spanska klubben och Alvarez vice versa.

Arsenals tränare Mikel Arteta fick frågan om Alvarez.

– Jag pratar inte om spelare som inte är våra. Jag är väldigt nöjd med truppen vi har, men självklart vill vi alltid förbättra den. Vi jobbar aktivt för att så ska bli fallet, säger Mikel Arteta.

På frågan om Gyökeres stannar var tränaren tydlig.

– Ja, säger Arteta.

Arsenal vann träningsmatchen mot Genoa med 4–1. Gyökeres spelade dryga halvtimmen.

De regerande mästarna spelar Premier League-premiär mot Coventry den 21 augusti.