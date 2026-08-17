Klart: Tidigare AIK-talang flyttar till schweiziskt mästarlag

Tom Strannegård lämnar Norge och IK Start.

Mittfältaren har skrivit för för de schweiziska mästarna FC Thun.

Foto: Bildbyrån

Tom Strannegård har haft en lyckad sejour i IK Start. Efter fyra år i den norska andraligan tog laget klivet upp till Eliteserien inför den här säsongen. Den tidigare AIK-talangen har då bidragit med två mål och tre assist på 17 matcher från start.

Nu går flyttlasset till ett annat bergigt land, nämligen Schweiz. Mästarlaget FC Thun meddelar att Strannegård ansluter till klubben på ett treårskontrakt, med option på ytterligare ett år.

I Starts officiella kanaler ger Strannegård sitt avsked.

– Det har varit en stor ära att representera Idrottsklubben Start, och jag önskar klubben all lycka i framtiden. Ett stort tack till alla människor i och runt klubben som har gjort min tid i Kristiansand till ett fantastiskt kapitel i mitt liv. Jag tar med mig minnen och vänskaper som jag kommer att bära med mig resten av livet, säger han.

FC Thun blev ligamästare i fjol för första gången någonsin. Man gjorde det dessutom som nykomlingar vilket aldrig tidigare har hänt i den schweiziska fotbollen.