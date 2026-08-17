Klart: Ipswich Town värvar VM-spelare

Julio Enciso har skrivit på för Premier League-nykomlingen Ipswich Town.

Han påbörjar därmed sin andra sejour i klubben.

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Ipswich Town är tillbaka i Premier League efter en säsong i Championship. Senast det begav sig i den engelska högstaligan bidrog Julio Enciso med två mål på 13 matcher när han var i klubben på lån.

Nu meddelar nykomlingen att paraguayanen är tillbaka, den här gången på ett permanent avtal. Kontraktet sträcker sig till 2031.

Enciso återförenas även med sin tidigare tränare Gary O’Neil. Duon jobbade tillsammans i Strasbourg under fjolåret.

– Han är en ung spelare som kan skapa något ur ingenting och har visat det under hela sin karriär, bland annat under VM i somras, säger O’Neil till Ipswichs hemsida.

Mittfältaren startade samtliga matcher när Paraguay tog sig till åttondelsfinal under mästerskapet i Nordamerika.

