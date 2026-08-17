Uniteds ger tydlig besked – Bruno Fernandes är inte till salu

Bruno Fernandes har ryktats till flertalet klubbar under sommaren.

Men Manchester United kommer inte sälja portugisen – oavsett hur mycket pengar det handlar om.

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Klubbar som Juventus, Milan och Galatasaray har uttryckt intresse för United-kaptenen Bruno Fernandes. Enligt The Telegraph har den turkiska storklubben lagt ett bud på 43 miljoner pund, runt 554 miljoner kronor, för portugisen.

Det budet valde Manchester United att nobba, vilket man kommer fortsätta att göra.

Enligt BBC har den engelska storklubben ingen som helst vilja att sälja Fernandes. Man kommer framöver att nobba alla bud som kommer in, oavsett hur mycket pengar det handlar om.

Mittfältaren hade tidigare en utköpsklausul på 57 miljoner pund, cirka 734 miljoner kronor, som numera har löpt ut. Kontraktet med United kommer till enda efter den kommande säsongen.