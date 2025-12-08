Därför valde Hammarby Kalle Karlsson: ”Centralt för oss”

STOCKHOLM. Kalle Karlsson är Hammarbys nya tränare.

Klockan 15 satte sig sportchef Mikael Hjelmberg på podiet ihop med Karlsson för en presskonferens.

– Sättet som han vill spela fotboll på är centralt för oss, säger Hjelmberg direkt från 3 Arena.

Foto: Bildbyrån

Efter att Kim Hellberg lämnat för Middlesbrough har Hammarby varit på jakt efter en ny tränare.

Nu är den jakten över. Under måndagen presenterades Kalle Karlsson som ny tränare.

Vid 15 höll Hammarby en presskonferens på 3 Arena och Mikael Hjelmberg berättar att avtalet med Karlsson är skrivet på tre år, Karlsson som sedan 2021 varit huvudtränare i Västerås SK där han både en och två gånger tagit upp klubben till allsvenskan.

– Vi har identifierat fyra nyckelfaktorer när det kommer till tränare och Kalle sticker ut där, det är därför som vi sitter här i dag. Han omfamnar ”Hammarbyismen” och sättet som han vill spela fotboll på är centralt för oss, säger Mikael Hjelmberg.

Karlsson har ryktats till både AIK och ett utlandsäventyr i Norge, men det är inget som han nu vill lägga något fokus på.

– Det har funnits intresse från andra men jag är väldigt nöjd med valet som jag gjort, säger Karlsson och fortsätter:

– Det är en stor ära att vara här. En av Sveriges storklubbar och en av de mest välskötta klubbarna senaste åren enligt mig. Det är smickrande och inspirerande att vara här.