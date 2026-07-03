Därför vinner Sirius SM-guld

Sirius stormar mot SM-guld.

Enligt nya siffror från Opta talar nästan allt för att det blir en ny skrällseger i allsvenskan.

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Ingen trodde väl att det skulle gå att toppa Mjällbys succésäsong i fjol, men efter tio omgångar av allsvenskan 2026 är IK Sirius på god väg att stå för en ny superskräll. Uppsala-laget toppar tabellen med åtta (!) poäng när allsvenskan återstartar under fredagen med en match mindre spelad än både trean Elfsborg, fyran Hammarby och femman Gais.

Och tittar man på historiken talar nästan allt för att det kommer att bli ett blåsvart SM-guld i år.