ÅRSTA. Under den senaste tiden har Kim Hellbergs framtid i Hammarby varit omdiskuterad.

Frågan är dock vad som händer med parhästen David Selini – om Hellberg skulle lämna den grönvita tillvaron?

– Jag älskar att vara i Hammarby och jag tänker bara på att köra mitt kontrakt ut, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Kim Hellberg lämnade IFK Värnamo för att träna Hammarby IF. Från Smålandsklubben tog han också med sig David Selini, 31, som skrev ett lika långt avtal som Hellberg på tre år. Under den senaste tiden har framtiden för huvudtränaren i ”Bajen” varit omdiskuterad, och för en tid sedan gjorde uppgifter från Fotbollskanalen gällande att Hellberg inte har kommit överens med Hammarby om en förlängning.

Det är dock inte bara Kim Hellbergs kontrakt som är utgående, även om det upptar mest utrymme hos medierna. Även David Selinis framtid är osäker efter nästa säsong, vilket han poängterar för FotbollDirekt.

– Jag har ju kontrakt med Hammarby i ett år till och jag är en egen person i det. Sedan har jag såklart ett väldigt bra samarbete med Kim. Skulle det bli så att han av någon anledning inte är kvar kontraktstiden ut, och vill ha med sig folk härifrån, måste alla personer i sådana fall ta ställning till det. Men man måste också ta ställning till att vara kvar här och jobba på en fantastisk plats. Jag älskar att vara i Hammarby och jag tänker bara på att köra mitt kontrakt ut, sedan får vi se om jag får till en förlängning eller om jag ska någon annanstans. Men just nu är det Hammarby för hela slanten, säger David Selini till FotbollDirekt.

Du är assisterande tränare just nu. Hur stora ambitioner har du att bli huvudtränare?

– Det är svårt att svara på det ibland. Min drivkraft har alltid varit att jobba i fotbollen på något sätt. För några år sedan trodde jag kanske att det skulle innebära att jag jobbade på någon skola med NIU (Nationell Idrottsutbildning) för att jag pluggade till gymnasielärare där och då. Sedan har det gått väldigt fort för mig att dels komma till allsvenskan i stort men också till den här nivån med Hammarby.

”Om den situationen förändras kanske min inställning också förändras”

– Jag skulle väl säga att min ambition är att fortsätta trivas med det jag gör. Om jag får en roll där jag kan jobba så mycket som jag känner att jag gör med fotbollen som assisterande nu har jag inget behov av att vara huvudtränare. Om den situationen förändras kanske min inställning förändras också. Men de här fyra säsongerna som jag har jobbat med Kim känner jag att jag har fått utlopp för allting jag vill göra med fotbollen i min roll som assisterande, fortsätter 31-åringen.

Man ska dock aldrig säga aldrig, menar Selini.

– Om två år kanske jag svarar annorlunda, om tre veckor kanske jag svarar annorlunda, om femton år kanske jag svarar annorlunda. Men jag trivs väldigt bra och min största drivkraft är att få göra någonting jag trivs med. Just nu är det på en nivå som är fantastisk och jag tror att både jag och Hammarby kommer kunna ta ytterligare steg i det. Jag är väldigt nöjd där jag är och tror att jag kommer jobba vidare i den här rollen ett gäng år till. Men man ska aldrig säga aldrig heller.

David Selini är som bekant assisterande tränare till Hellberg i Hammarby. Men vad innebär det egentligen för honom i hans nuvarande roll, och är det verkligen en stor skillnad på att vara huvudtränare och en assistent?

– En huvudtränare har absolut ett ansvar som vi inte är i närheten av som assisterande, i form av att hantera ett team som det är här. Det är intejag som har ansvar för att leda ett team, utan det är Kim som har det. För mig handlar det mer om att jobba med de arbetsuppgifter jag får i det teamet och att hantera dem så bra jag kan. Det är ju absolut en väldigt stor skillnad och det är inte vi som står och tar media varje dag. Det är inte heller vi som sitter på presskonferenser när vi har förlorat. Det är absolut en helt annan press på huvudtränaren kontra den assisterande tränaren i det. Sedan är själva jobbet, när vi väl är ute på planen, ganska likt. Min bild av många föreningar är att assisterande tränare kanske gör mer fotbollsmässigt än vad huvudtränare gör. Så har vi det inte här utan vi har en väldigt aktiv huvudtränare.

Foto: Bildbyrån

Eller?

– Vi har en väldigt aktiv huvudtränare, och det tror jag att ni ser på träningarna också. Det är Kim som absolut styr mer än majoriteten av övningarna vi kör, säger Selini och ler.

Det pratas mycket om hur man som tränare lyckas nå framgång med ett lag, men hur mycket skulle du säga att du har utvecklats som tränare sedan du kom till Hammarby?

– Jag skulle säga att med sättet som vi tar oss an vårt tränaruppdrag med spelarna utvecklas jag hela tiden, framförallt i relationen med spelarna. Det är klart att en stor del av jobbet är att komma på och driva övningar och sådant som ska göra oss bättre. Den stora utvecklingen för mig tycker jag handlar om att analysarbetet efter matcher, där vi går igenom vad vi kan bli bättre och skarpare på för att sedan kunna få ut det till spelarna på ett bra sätt.



– Jag sitter väldigt mycket individuellt med spelare och då tycker jag att en utvecklingspunkt för mig har varit att plocka upp vad de säger. Det har jag sagt i alla år jag har jobbat i allsvenskan, att det handlar om hur bra jag blir jag på att ta till mig av det spelarna uppfattar – och inte bara att det ska bli en envägskommunikation. Där tycker jag att jag, tillsammans med spelarna och de andra ledarna såklart, utvecklas hela tiden. Jag skulle säga att sättet vi jobbar på driver den personliga utvecklingen även hos tränarna på ett sätt som är väldigt inspirerande och bra – för jag känner att vi blir bättre allihopa hela tiden, avslutar Selini.