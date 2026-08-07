Debut dröjer för MFF-nyförvärvet: ”Vecka för vecka”

Warren Kamanzi har ännu inte debuterat för Malmö FF. Och det ser ut att fortsätta dröja.

Nyförvärvet har nämligen åkt på ett bakslag, enligt Fotbollskanalen.

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Warren Kamanzi värvades av Malmö FF från franska Tolouse. Men trots att det var tre veckor sedan högerbacken presenterades har debuten i himmelsblått dröjt. Norrmannen har nämligen åkt på överbelastningsbesvär och väntas vara borta från spel ett tag framöver. Det bekräftar huvudtränare Gaute Helstrup för Fotbollskanalen.



– Han behöver tid för att komma igång fysiskt. Han är inte med nu så vi får ta det vecka för vecka och bygga upp honom, säger tränaren.



Helstrup slår även ner förhoppningar om att Kamanzi skulle kunna debutera inom den närmsta veckan.



– Det viktigaste för oss är att han kommer i bra form, snarare än att det ska gå snabbt. Det kommer inte ske nu och jag blir väldigt överraskad om det sker nästa helg, säger han till Fotbollskanalen.



Kamanzi har, trots sin unga ålder, noterats för 83 ligamatcher i Tolouse. Avtalet med Malmö FF sträcker sig över säsongen 2029.