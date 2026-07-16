Klart: Malmö FF värvar norsk stjärna

Malmö FF har gjort klart med Warren Kamanzi.

Den norska högerbacken ansluter från Toulouse.

– Jag är otroligt stolt och tacksam för att få komma till en så fin klubb som Malmö FF, säger Kamanzi.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Malmö FF har fått nytt liv efter att den nya tränaren Gaute Helstrup anslutit till klubben. Norrmanen har nu också tagit in en av sina tidigare spelare, i form av högerbacken Warren Kamanzi.

Helstrup tränade den 25-åriga försvaren under sin tid i Tromsø 2022.

– Han var en av de första tränarna som verkligen gav mig förtroende och som såg mig som den spelare jag är. Han hjälpte mig att ta ett stort steg i min karriär och nu är han definitivt en anledning till att det skulle klaffa med Malmö FF, säger Warren Kamanzi till klubbens hemsida.

Warren Kamanzi kommer senast från en fyra säsonger lång sejour i franska Toulouse, där det blev totalt 83 ligamatcher. Högerbacken har kritat på ett avtal till och med 2029.

– Jag är otroligt stolt och tacksam för att få komma till en så fin klubb som Malmö FF. Jag känner till den stolta historien här och vet att det är en av Skandinaviens största klubbar. När jag var yngre följde jag noga när man spelade i Champions League mot klubbar som Chelsea och Real Madrid, säger han.

Malmös sportchef Philip Berglund beskriver nyförvärvet på följande sätt:

– Warren är en spelare vars mångsidighet ger oss flera olika alternativ. Han kan spela på samtliga positioner längs kanterna, både som ytterback och yttermittfältare, och den flexibiliteten är en stor styrka för oss. Utöver det är han en löpstark spelare med hög intensitet, bra kombinationsspel och egenskaper som passar vårt sätt att spela.

Kamanzi har tidigare varit uttagen i det norska landslaget men han väntar fortfarande på sin debut.







