Degerfors besked: Hedén Lindskog missar resten av säsongen

Alexander Hedén Lindskog dras med skadeproblem.

Nu kommer beskedet att han missar resten av säsongen.

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Alexander Hedén Lindskog har under säsongen varit utlånad till FBF Karlstad och nu kommer Degerfors med ett besked.

Klubben skriver på sin hemsida att 22-åringens säsong är över på grund av skadeproblem. Han dras med en krånglande axel.

”Operationen innebär att Alexander, av allt att döma, inte kommer kunna spela fler matcher under 2026.”, skriver klubben.